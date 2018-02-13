По рейтингу продаж Nokia обогнала HTC, Sony, Google и OnePlus

Специалисты компании Counterpoint Research огласили, что по рейтингу продаж, сделанному за четвертый квартал прошедшего года, смартфоны фирмы Nokia смогли обогнать своих конкурентов: OnePlus, Google и HTC.

Пелагея Лебединская

Эксперт Нейл Шен объявил, что фирма Nokia за последний квартал 2017 года по рейтингу продаж заняла 11 место, оставив далеко позади себя своих конкурентов. За продажу своей продукции руководители фирмы Nokia возымели, за последний квартал, более четырех миллионов долларов. Со слов аналитиков, Nokia уже в третьем квартале начала стремительно подыматься по лестнице рейтинга, а в четвертом так вообще показала внушительный прогресс.Отметим, что смартфоны фирмы Nokia по продажам на территории России, среди всех остальных конкурирующих фирм, занимает пятое место.