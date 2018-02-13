Microsoft запатентовала фирменную систему распознавания лиц

Разработчики передовой системы, на которую Microsoft отныне имеет эксклюзивные права патента, заявили о том, что с их технологией вырез в верхней части флагманского смартфона от Apple iPhone X мог иметь меньшие размеры. Специалисты сумели расположить на «шторке» датчики, а также камеры, использующиеся для идентификации пользователя. Запатентованная технология позволяет создавать 3D-модели лица пользователя, задействуя инфракрасные датчики.
Запатентованная технология позволяет сэкономить место, объединяя части комплектации данной системы. Эксперты полагают, что данная инновационная система может появиться в новых устройствах от Microsoft, в том числе и на ноутбуках.