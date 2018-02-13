Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Microsoft запатентовала фирменную систему распознавания лиц

Microsoft запатентовала фирменную систему распознавания лиц

Сегодня, 14:45
Официальные представители известной корпорации Microsoft подтвердили информацию относительно получения патента на инновационную систему распознавания лиц, которая, по мнению экспертов, должна превзойти популярную Face ID от «яблочной» корпорации.

Microsoft запатентовала фирменную систему распознавания лиц

 

Разработчики передовой системы, на которую Microsoft отныне имеет эксклюзивные права патента, заявили о том, что с их технологией вырез в верхней части флагманского смартфона от Apple iPhone X мог иметь меньшие размеры. Специалисты сумели расположить на «шторке» датчики, а также камеры, использующиеся для идентификации пользователя. Запатентованная технология позволяет создавать 3D-модели лица пользователя, задействуя инфракрасные датчики.

Запатентованная технология позволяет сэкономить место, объединяя части комплектации данной системы. Эксперты полагают, что данная инновационная система может появиться в новых устройствах от Microsoft, в том числе и на ноутбуках.
Александр Вест
Новости по теме
Microsoft работает над системой распознавания речи
Microsoft работает над системой распознавания речи

Компания Microsoft разрабатывает первую в мире систему, способную распознавать слова и фразы в человеческой речи. В будущем технология позволит наладить

Microsoft разработает собственную платежную систему
Microsoft разработает собственную платежную систему

Джо Бельфиоре, корпоративный вице-президент Microsoft, анонсировал создание авторской платежной системы от компании Билла Гейтса. Стоит сказать, что растущая

Система распознавания лиц ОС Windows 10 различает близнецов
Система распознавания лиц ОС Windows 10 различает близнецов

Microsoft сообщила, что Windows 10 при биометрической аутентификации может распознать лица даже близнецов. Этой информацией делится The Australian.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости