Microsoft запатентовала фирменную систему распознавания лиц

Официальные представители известной корпорации Microsoft подтвердили информацию относительно получения патента на инновационную систему распознавания лиц, которая, по мнению экспертов, должна превзойти популярную Face ID от «яблочной» корпорации.

Александр Вест

Разработчики передовой системы, на которую Microsoft отныне имеет эксклюзивные права патента, заявили о том, что с их технологией вырез в верхней части флагманского смартфона от Apple iPhone X мог иметь меньшие размеры. Специалисты сумели расположить на «шторке» датчики, а также камеры, использующиеся для идентификации пользователя. Запатентованная технология позволяет создавать 3D-модели лица пользователя, задействуя инфракрасные датчики.Запатентованная технология позволяет сэкономить место, объединяя части комплектации данной системы. Эксперты полагают, что данная инновационная система может появиться в новых устройствах от Microsoft, в том числе и на ноутбуках.