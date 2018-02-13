Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ

Представители МВД Великобритании объявили о завершении разработки технологии, которая поможет в автоматическом обнаружении пропаганды террористов на любых онлайн-платформах для последующего удаления. Информацией об этом поделились сотрудники ведомства в опубликованном накануне пресс-релизе.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Николай Офицеров

(запрещенная в России организация – ред.).», - отмечают сотрудники МВД Великобритании.Помимо этого, в министерстве отметили, что случаи установления пропаганды со стороны ИГ за прошедший 2017 год превысили отметку в 400 различных платформ, где происходило распространение террористической пропаганды.Уровень соответствующей угрозы в Великобритании в прошлом году был определен, как «серьезный». Выше него может быть только лишь «критический». Страну с марта прошлого года захлестнула настоящая волна терактов, жертвами которых стали десятки человек.