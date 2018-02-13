Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ

«Представители частной компании ASI Data Science и британского МВД с помощью специально разработанной технологии намерены использовать расширенный автоматический анализ видео и аудио-материалов для определения возможной пропаганды, что исходит от террористической группировки «Исламское государство»* (запрещенная в России организация – ред.). Предварительное тестирование подтверждает, что обнаруживать удается до 95% случаев пропаганды ИГ*. У него чрезвычайно высокий уровень точности. К примеру, из одного миллиона случайно выбранных видеороликов, только 50 могут потребовать перепроверки человеком. Технология может применяться на любой возможной онлайн-платформе и даже при загрузке видеоролика в режиме реального времени», - отмечают сотрудники МВД Великобритании.
Помимо этого, в министерстве отметили, что случаи установления пропаганды со стороны ИГ за прошедший 2017 год превысили отметку в 400 различных платформ, где происходило распространение террористической пропаганды.
Уровень соответствующей угрозы в Великобритании в прошлом году был определен, как «серьезный». Выше него может быть только лишь «критический». Страну с марта прошлого года захлестнула настоящая волна терактов, жертвами которых стали десятки человек.