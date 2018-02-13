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| | Аналитики: Индия стала самым быстрорастущим рынком смартфонов

Аналитики: Индия стала самым быстрорастущим рынком смартфонов

Сегодня, 14:00
Опытные аналитики IDC проанализировали последние отчеты и пришли к выводу, что Индия за последний год стала самым быстрорастущим рынком смартфонов. Об этом передают журналисты портала «Версия. Инфо».

Аналитики: Индия стала самым быстрорастущим рынком смартфонов

 

Свежий отчет показывает, что Индия стала самым быстрорастущим рынком среди двадцати ведущих рынков смартфонов во всем мире. В докладе также указывается, что Индия является третьим по величине рынком смартфонов в мире, и продолжает удерживать свои позиции в качестве крупнейшего мирового рынка телефонов.

В 2017 году категория функциональных телефонов увидела 17-процентный годовой рост после снижения в течение трех последовательных лет. В 2017 году Индия достигла в общей сложности 164 млн. телефонных поставок, по сравнению с 140 миллионами в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года поставщики продали в общей сложности 56 миллионов единиц.
Светлана Славянская
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