Аналитики: Индия стала самым быстрорастущим рынком смартфонов

Свежий отчет показывает, что Индия стала самым быстрорастущим рынком среди двадцати ведущих рынков смартфонов во всем мире. В докладе также указывается, что Индия является третьим по величине рынком смартфонов в мире, и продолжает удерживать свои позиции в качестве крупнейшего мирового рынка телефонов.
В 2017 году категория функциональных телефонов увидела 17-процентный годовой рост после снижения в течение трех последовательных лет. В 2017 году Индия достигла в общей сложности 164 млн. телефонных поставок, по сравнению с 140 миллионами в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года поставщики продали в общей сложности 56 миллионов единиц.