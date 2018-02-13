Аналитики: Индия стала самым быстрорастущим рынком смартфонов

Опытные аналитики IDC проанализировали последние отчеты и пришли к выводу, что Индия за последний год стала самым быстрорастущим рынком смартфонов. Об этом передают журналисты портала «Версия. Инфо».

Светлана Славянская

Свежий отчет показывает, что Индия стала самым быстрорастущим рынком среди двадцати ведущих рынков смартфонов во всем мире. В докладе также указывается, что Индия является третьим по величине рынком смартфонов в мире, и продолжает удерживать свои позиции в качестве крупнейшего мирового рынка телефонов.В 2017 году категория функциональных телефонов увидела 17-процентный годовой рост после снижения в течение трех последовательных лет. В 2017 году Индия достигла в общей сложности 164 млн. телефонных поставок, по сравнению с 140 миллионами в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года поставщики продали в общей сложности 56 миллионов единиц.