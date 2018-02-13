Томские кардиологи имплантируют «умные» дефибрилляторы

Сотрудники Томского научно-исследовательского института кардиологии стали использовать дефибрилляторы нового поколения, которые позволили в значительной степени снизить процент смертности у пациентов, страдающих от сердечной недостаточности.

Александр Вест

Томские кардиологи уже провели несколько операций, в которых пациентам были вживлены «умные» дефибрилляторы, способствующие получить ответ на терапию, который возрос на 12 процентов по сравнению с обычными устройствами того же типа. Денис Лебедев, представляющий отдел хирургического лечения в Томском НИИ кардиологии, заявил о том, что первые три пациента уже претерпели операцию по внедрению в их организм новейших современных дефибрилляторов.По словам Лебедева, данные усовершенствованные устройства на 47 процентов уменьшают риски возникновения одной из причин развития инсульта – фибрилляции предсердий. Также с помощью данных дефибрилляторов снижается общий риск госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью.