Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает вперед

Прежде робот умел только открывать двери при помощи физического воздействия, толкая ее, но в данное время он выполняет более тонкую работу. При помощи манипулятора, он находит ручку, опускает ее и лишь потом тянет дверь на себя.
Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает впередСегодня, 12:48
Компания Boston Dynamics научила человекообразного робота Atlas делать сальто. Организация выложила короткий ролик на видеохостинге YouTube. За короткий период
В Массачусетском технологическом институте (MIT) разработали робота-гепарда Cheetah-3для отправки на «Фукусиму» и спасения людей. Информацию об этом сообщают
Компания Boston Dynamics официально презентовала новую версию Atlas. Аппарат способен передвигаться в воздухе и в помещении, выполняя определенные задания.