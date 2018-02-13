Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает вперед

Робот-собака может самостоятельно открывать двери и придерживать ее для других. Сконструировали объект сотрудники компании Bostons Dynamics.

Пользователи интернета, увидевшие робота-собаку, пришли в восторг от действий механизма. Правда, нашлись и такие, кого испугали механические животные. Комментаторы принялись спорить, как велика практическая значимость таких проектов. По мнению скептиков, они более зрелищны, нежели полезны, а их противники заметили, что подобные псы-роботы могут оказывать в дальнейшем реальную помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Третьи пошутили, что даже такие роботы не смогут справиться со шпингалетами, созданными на территории России.

Никита Готский

Прежде робот умел только открывать двери при помощи физического воздействия, толкая ее, но в данное время он выполняет более тонкую работу. При помощи манипулятора, он находит ручку, опускает ее и лишь потом тянет дверь на себя.