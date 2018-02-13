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| | Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает вперед

Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает вперед

Сегодня, 12:48
Робот-собака может самостоятельно открывать двери и придерживать ее для других. Сконструировали объект сотрудники компании Bostons Dynamics.

Робот-пес от Boston Dynamics открывает дверь и пропускает вперед

 

Прежде робот умел только открывать двери при помощи физического воздействия, толкая ее, но в данное время он выполняет более тонкую работу. При помощи манипулятора, он находит ручку, опускает ее и лишь потом тянет дверь на себя.

 
Пользователи интернета, увидевшие робота-собаку, пришли в восторг от действий механизма. Правда, нашлись и такие, кого испугали механические животные. Комментаторы принялись спорить, как велика практическая значимость таких проектов. По мнению скептиков, они более зрелищны, нежели полезны, а их противники заметили, что подобные псы-роботы могут оказывать в дальнейшем реальную помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Третьи пошутили, что даже такие роботы не смогут справиться со шпингалетами, созданными на территории России.

Никита Готский
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