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| | В Сети появились данные о новом флагмане Sony Xperia XZ2

В Сети появились данные о новом флагмане Sony Xperia XZ2

Вчера, 21:48
В Интернете появились сведения касательно флагмана Sony Xperia XZ2. Данные появились в AnTuTu.

В Сети появились данные о новом флагмане Sony Xperia XZ2

 

Согласно полученной информации, новый смартфон станет функционировать на микросхеме Qualcomm Snapdragon 845 и операционной системе Android 8.0 Oreo. Разрешение экрана устройства Sony Xperia XZ2 составит 1080 на 2160 точек, а соотношение сторон 18:9. Объем оперативно памяти равен 4 Гб, встроенной 64 Гб. Японская новинка обладает регистрационным номером Sony H8266. Точный срок официальной презентации мобильного устройства не оглашается. По всей вероятности, компания-производитель покажет свою модель на форуме MWC 2018, который состоится в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Sony представила смарт-телевизор X850F. Устройство имеет разрешение в 3840 на 2160 точек, поддержку 4K HDR, опцию Acoustic Surface, когда источником звука при запуске аудио выступает вся фронтальная поверхность, а не отдельные динамики.
Никита Готский
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