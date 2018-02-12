Депутаты Госдумы рассмотрят проект о запрете пиратских приложений

В Госдуму РФ был внесен законопроект, в соответствии с которым пиратские приложения будут заблокированы. Авторы проекта Марина Мукабенова, Олег Николаев и Александр Ющенко. Сведения об этом появились на портале нижней палаты парламента.

Виктория Озерова

В соответствии с законом РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» блокируются сайты и торренты, распространяющие контент, который нарушает авторские права. Парламентарии внесли в Госдуму уточнения к данному проекту, позволяющие запретить и соответствующие мобильные приложения. Принятие поправок позволит обладателям лицензий эффективнее следить за распространением в Сети объектов авторских прав.Леонид Левин, глава комитета по информационной политике, отметил, что в отрасли давно ожидают этот проект, так как в действующем законе есть лазейка, при помощи которой пираты размещали свои приложения в онлайн-магазинах и обогащаться за счет владельцев смартфонов.