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| | Депутаты Госдумы рассмотрят проект о запрете пиратских приложений

Депутаты Госдумы рассмотрят проект о запрете пиратских приложений

Вчера, 19:38
В Госдуму РФ был внесен законопроект, в соответствии с которым пиратские приложения будут заблокированы. Авторы проекта Марина Мукабенова, Олег Николаев и Александр Ющенко. Сведения об этом появились на портале нижней палаты парламента.

Депутаты Госдумы рассмотрят проект о запрете пиратских приложений

 

В соответствии с законом РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» блокируются сайты и торренты, распространяющие контент, который нарушает авторские права. Парламентарии внесли в Госдуму уточнения к данному проекту, позволяющие запретить и соответствующие мобильные приложения. Принятие поправок позволит обладателям лицензий эффективнее следить за распространением в Сети объектов авторских прав.

Леонид Левин, глава комитета по информационной политике, отметил, что в отрасли давно ожидают этот проект, так как в действующем законе есть лазейка, при помощи которой пираты размещали свои приложения в онлайн-магазинах и обогащаться за счет владельцев смартфонов.
Виктория Озерова
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