«Монобровь» iPhone X будет скопирована Google в Android

Google собирается в новой версии ОС Android ввести поддержку верхней вырезки дисплея по аналогии с подобной в iPhone X. В скором времени дизайн Android будет полностью пересмотрен и адаптирован в соответствии с «новым поколением смартфонов».

Источники из иностранных СМИ сообщают, что Google присоединится к числу тех производителей гаджетов, которые внедрят в устройства новых моделей смартфонов верхнюю вырезку дисплея, называемую еще «монобровью». Есть информация, что такой вырез будет уже у операционной системы Android P, релиз которой датирован маем текущего года.Из-за вырезки будет занята незначительная часть экрана, которая сохранит безрамочный дисплей. Благодаря этому появится возможность внедрения в устройство биометрического сенсора и сложной системы камер.Первым внедрили «монобровь» Essential Phone вместе с iPhone X. Ранее СМИ сообщали, что смартфоны с верхней вырезкой могут выпустить такие вендоры как Xiaomi, Huawei, Vivo, Samsung.