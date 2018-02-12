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| | «Монобровь» iPhone X будет скопирована Google в Android

«Монобровь» iPhone X будет скопирована Google в Android

Вчера, 19:00
Google собирается в новой версии ОС Android ввести поддержку верхней вырезки дисплея по аналогии с подобной в iPhone X. В скором времени дизайн Android будет полностью пересмотрен и адаптирован в соответствии с «новым поколением смартфонов».

«Монобровь» iPhone X будет скопирована Google в Android

 

Источники из иностранных СМИ сообщают, что Google присоединится к числу тех производителей гаджетов, которые внедрят в устройства новых моделей смартфонов верхнюю вырезку дисплея, называемую еще «монобровью». Есть информация, что такой вырез будет уже у операционной системы Android P, релиз которой датирован маем текущего года.

Из-за вырезки будет занята незначительная часть экрана, которая сохранит безрамочный дисплей. Благодаря этому появится возможность внедрения в устройство биометрического сенсора и сложной системы камер.

Первым внедрили «монобровь» Essential Phone вместе с iPhone X. Ранее СМИ сообщали, что смартфоны с верхней вырезкой могут выпустить такие вендоры как Xiaomi, Huawei, Vivo, Samsung.
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