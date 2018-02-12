В 2018 году Росатом начнет серийное производство 3D-принтеров

Росатом создала компанию по развитию 3D-печати. ООО «РусАТ» займется производством серии 3D-принтеров и компонентов для них.

Виктория Озерова

В составе Росатома появилась новая компания ООО «РусАТ». Она займется развитием в российской атомной отрасли аддитивных технологий. Главной задачей новой компании станет производство продуктов 3D-печати, а целью – завоевание на мировом рынке соответствующей индустрии доли в 1,5 процента и обеспечение выручки в 50 миллиардов рублей к 2025 году. ООО «РусАТ» займется производством и развитием серии 3D-принтеров и комплектующих для них. Уже был создан соответствующий продукт второго поколения, цена на который будет на 20 процентов ниже мировых аналогов.Производственные мощности новой компании сосредоточены, в основном, в Новоуральске. Руководство приступит к работе уже в этом месяце. О дате выхода первого 3D-принтера пока ничего неизвестно, серийное производство наладят до конца года.