Приложение «Сбербанк Онлайн» теперь оснащено бета-версией мессенджера

Приложение «Сбербанк Онлайн» теперь оснащено бета-версией мессенджераСегодня, 15:38
Руководство Сбербанка формально не оглашало о создании личного мессенджера, но после очередного обновления приложения клиенты заметили, что появилась возможность общения между пользователями. Клиенты смогут проводить между собой общение только в том случае, если их номер мобильного телефона привязан к банковской карте и обновлено приложение.
Отметим, что глава Сбербанка Герман Греф в недавнем времени огласил о том, что в этом году также создадут мессенджер и для корпоративных коммуникаций.
В веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн появился новый сервис, благодаря которому клиенты могут самостоятельно отслеживать сроки изготовления, доставки и
[thumb=left]http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2015-12/1450770904_267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_xl.jpg[/thumbСбербанк запустил новую версию для iPhone
Сбербанк обновил мобильное приложение Сбербанк Онлайн для владельцев смартфонов на операционных системах iOS, Android и Windows Phone.