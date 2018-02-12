Приложение «Сбербанк Онлайн» теперь оснащено бета-версией мессенджера

Сбербанк России создал собственный мессенджер в программе «Сбербанк Онлайн» для мобильных телефонов. Им смогут пользоваться все клиенты, у которых номера телефонов привязаны к картам банка.

Пелагея Лебединская

Руководство Сбербанка формально не оглашало о создании личного мессенджера, но после очередного обновления приложения клиенты заметили, что появилась возможность общения между пользователями. Клиенты смогут проводить между собой общение только в том случае, если их номер мобильного телефона привязан к банковской карте и обновлено приложение.Отметим, что глава Сбербанка Герман Греф в недавнем времени огласил о том, что в этом году также создадут мессенджер и для корпоративных коммуникаций.