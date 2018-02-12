Компания Xiaomi выпустит новые игровые смартфоны в 2018 году

Стало известно, что мощные игровые мобильные устройства уже в 2018 году будут покорять рынок современных технологий. Бренд Black Shark намерен выпустить смартфоны для геймеров, которые должны составить достойную конкуренцию Razer Phone, который вышел на рынок в конце 2017 года. Сообщается, что новые смартфоны от Xiaomi будут иметь мощные аккумуляторы и систему охлаждения системы, которые позволят игрокам длительное время находиться в онлайн-игре.
Помимо китайского технологического гиганта, ASUS также разрабатывает Android-смартфон, ориентированный на игры, который планируется выпустить в конце этого года, хотя подробности о проекте тайваньской компании пока не сообщаются.