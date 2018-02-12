Компания Xiaomi выпустит новые игровые смартфоны в 2018 году

Официальные представители китайской корпорации Xiaomi проинформировали, что запустили производство новых игровых смартфонов, которые порадуют опытных геймеров. Об этом передает портал VistaNews.

Светлана Славянская

Стало известно, что мощные игровые мобильные устройства уже в 2018 году будут покорять рынок современных технологий. Бренд Black Shark намерен выпустить смартфоны для геймеров, которые должны составить достойную конкуренцию Razer Phone, который вышел на рынок в конце 2017 года. Сообщается, что новые смартфоны от Xiaomi будут иметь мощные аккумуляторы и систему охлаждения системы, которые позволят игрокам длительное время находиться в онлайн-игре.Помимо китайского технологического гиганта, ASUS также разрабатывает Android-смартфон, ориентированный на игры, который планируется выпустить в конце этого года, хотя подробности о проекте тайваньской компании пока не сообщаются.