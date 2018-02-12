Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy S8 и A8 2018

Проводился эксперимент в условиях дневного освещения, а также в вечернее время суток, дабы эксперимент имел большую наглядность и стал понятен каждому.
На видеоролике, которым поделились эксперты, можно увидеть, что авторы предлагают сравнить качество сразу двух изображений, которое было сделано с помощью этих мобильных устройств. Таким образом, сам пользователь сможет для себя решить, где качество лучше: у Galaxy S8 или у недавно вышедшего «середнячка» A8. Забегая наперед, можно сказать практически со стопроцентной уверенность, что прошлогодний флагман все же опережает недавно вышедшую модель.