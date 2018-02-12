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| | Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy S8 и A8 2018

Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy S8 и A8 2018

Сегодня, 13:32
Эксперты технологического сообщества TechBuzz поделились результатами довольного интересного сравнительного теста, в котором приняли участие топовые модели смартфонов от Samsung. Целью было установить, насколько лучше или хуже снимки делает камера модели A8 в сравнении с флагманским Galaxy S8.

Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy S8 и A8 2018

 

Проводился эксперимент в условиях дневного освещения, а также в вечернее время суток, дабы эксперимент имел большую наглядность и стал понятен каждому.

На видеоролике, которым поделились эксперты, можно увидеть, что авторы предлагают сравнить качество сразу двух изображений, которое было сделано с помощью этих мобильных устройств. Таким образом, сам пользователь сможет для себя решить, где качество лучше: у Galaxy S8 или у недавно вышедшего «середнячка» A8. Забегая наперед, можно сказать практически со стопроцентной уверенность, что прошлогодний флагман все же опережает недавно вышедшую модель.

 
В комментариях мнения также приблизительно одинаковые. По мнению пользователей, S8 все еще может предоставить топовую картинку, хотя пару изображений у мобильных устройств действительно вышли на одном уровне.

Николай Офицеров
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