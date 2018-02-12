Фото шикарного Xiaomi Mi 7 появились в Сети

В Сети появились первые изображения смартфона Xiaomi Mi 7. Гаджет анонсируют в первой половине нынешнего года.

Никита Готский

Недавно дизайнеры презентовали фото шикарного Xiaomi Mi 7, обладающего сканером в дисплее на картинках со всех сторон, что позволяет пользователям узнать, как будет смотреться это устройство. Так, согласно данным, гаджет выйдет с безрамочным экраном с незначительными отступами снизу и сверху. В дисплей AMOLED разработчики внедрили сканер отпечатков пальцев, произведенный компанией Samsung. Новинка может похвалиться хорошим углом обзора, низким энергопотреблением и отличной цветопередачей.Xiaomi Mi 7 выйдет с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 6/8 оперативной и 64/128 постоянной памяти, двойной 16 Мп основной и 13 Мп фронтальной камерами и многими иными полезными опциями. Также стоит отметить и опцию беспроводной зарядки.