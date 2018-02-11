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| | Специалисты не рекомендуют покупать смартфоны, привезенные из Китая в Россию

Специалисты не рекомендуют покупать смартфоны, привезенные из Китая в Россию

Вчера, 21:37
Специалисты рассказали, почему не стоит покупать китайские новинки гаджетов в любых салонах связи России. По словам экспертов, ничего хорошего из этого не выйдет.

Специалисты не рекомендуют покупать смартфоны, привезенные из Китая в Россию

 

Павел Городецкий провел личное расследование в российских салонах связи – полтора месяца посещал магазины электроники в России, чтобы убедиться, как продаются гаджеты из Поднебесной. Результат своей работы, его невероятно расстроил. Павел создал список трех главных причин, по которым не стоит покупать товар из Китая в отечественных магазинах электроники.

Специалисты не рекомендуют покупать смартфоны, привезенные из Китая в Россию

 

В первую очередь, это смартфоны низкого качества. Покупатели только обрадовались новости о том, что в Китае наконец-то научились собирать телефоны прекрасного качества. Да, научились, но это не те смартфоны по «приятным ценам», за которыми гоняются наивные любители дешевых и «качественных» телефонов.

Далее, Павел рассказал о бешеных ценах и невыгодных скидках. Магазины очень любят во время сезонов скидок делать одну хитрую вещь: зачеркивать старую высокую цену на смартфон, а вместо неё писать новую, более приемлемую для покупателя. Городецкий советует сначала проверить цену в сети, а уже после бежать сломя голову за новой покупкой.

И в завершении, Павел отметил консультантов, которые делятся на две категории: первые – это те, которые вам честно скажут, что девайс плохой и лучше поднакопить на модель получше, а вторые – продавцы, которым любой гаджет отличный для использования.

Павел рекомендует заниматься покупкой новых смартфонов в интернете: посмотреть характеристики, почитать отзывы и уже после покупать заветный гаджет.
Zustasiia Cancarini
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