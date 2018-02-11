Meizu выпустит ряд смартфонов в честь своего юбилея

Компания Meizu в честь 15-летия выпустит ряд новых смартфонов. Клиенты смогут воспользоваться такими моделями, как Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus.

Никита Готский

Специалисты мобильного рынка предполагают, что Meizu выпустит два смартфона под названием Meizu 15 и Meizu 15 Pro. Согласно имеющейся на сегодня информации, компания сможет представить одновременно три новые модели. При этом производитель пока никак не прокомментировал данную новость, все технические параметры мобильных устройств остаются в тайне.Любители считают, что Meizu 15 Lite выйдет с процессором Mediatek, Meizu 15 с чипсетом от Samsung, а Meizu 15 Plus с Snapdragon. Прогнозируется, что новинки покажут в конце марта, так как именно в это время компания чаще всего радует выпусками новых моделей, но официального подтверждения этих данных нет.