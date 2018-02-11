Стала известна цена ноутбука Linus KDE Slimbook II

Авторы проекта сообщают, что аппарат оснащен дисплеем на 13,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек. Основой ноутбука KDE Slimbook II является процессор Core i-7500U с двумя ядрами с частотой 1,7 ГГц. Также сообщается о графическом ускорителе Intel HD Graphics 620.
Ранее сообщалось о том, что хакеры смогли запустить Linux на Nintendo Switch Злоумышленники уверили, что японская компания не способна устранить брешь предстоящими патчами прошивки. Уязвимость имеется в ПЗУ системы NVIDIA, которая используется консолью при запуске. Для исправления ситуации фирме нужно выпустить новые чипы NVIDIA Tegra X1.