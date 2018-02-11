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| | Стала известна цена ноутбука Linus KDE Slimbook II

Стала известна цена ноутбука Linus KDE Slimbook II

Сегодня, 13:18
Обнародована стоимость ноутбука Linux KDE Slimbook II. Речь идет о 699 евро.

Стала известна цена ноутбука Linus KDE Slimbook II

 

Авторы проекта сообщают, что аппарат оснащен дисплеем на 13,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек. Основой ноутбука KDE Slimbook II является процессор Core i-7500U с двумя ядрами с частотой 1,7 ГГц. Также сообщается о графическом ускорителе Intel HD Graphics 620.
 
 
Объем оперативной памяти равен 16 Гб, необходимо отметить и присутствие портов USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-С. За покупку одного KDE Slimbook придется заплатить не менее 699 евро.

Ранее сообщалось о том, что хакеры смогли запустить Linux на Nintendo Switch Злоумышленники уверили, что японская компания не способна устранить брешь предстоящими патчами прошивки. Уязвимость имеется в ПЗУ системы NVIDIA, которая используется консолью при запуске. Для исправления ситуации фирме нужно выпустить новые чипы NVIDIA Tegra X1.
Никита Готский
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