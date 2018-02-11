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| | Ноутбук Tbook X8S Pro будет оснащен платформой Apollo Lake и турбо GeForce 920M

Ноутбук Tbook X8S Pro будет оснащен платформой Apollo Lake и турбо GeForce 920M

Сегодня, 15:21
Ноутбук Tbook X8S Pro получит платформу Apollo Lake и турбо интегратор GeForce 920M.

Ноутбук Tbook X8S Pro будет оснащен платформой Apollo Lake и турбо GeForce 920M

Уже несколько дней фирмы и дилеры предварительных продаж открыли сезон новых продаж на ноутбук Tbook X8S Pro, цена которого начинается с оптового старта в $300. Устройство интересно потребителям потому, что оно имеет оснастку платформы Intel Apollo Lake, которая сопрягается с архитектоникой портативного компьютера в комплекте с прерывающим ускорителем GeForce 920M.


В бюджетный ноутбук вмонтирован процессор Celeron J3455. В базу которого вошли 4 ядра на 1,5 ГГц с перспективой увеличения показателя до 2,3 ГГц. Tbook X8S Pro обрел в последней версии графический регулятор HD Graphics 500 от Intel. Картинка на монитор выводится при помощи интерфейса HDMI. В комплект устройства входят флэш-порты двух типов, адаптеры Сети и контроллеры внешних функций.
Сергей Денисов
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