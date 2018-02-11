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| | HUAWEI выиграл у Apple в звании лучшего смартфона для фото

HUAWEI выиграл у Apple в звании лучшего смартфона для фото

Сегодня, 12:38
Эксперты из организации Mobile Photography Awards подвели итоги конкурса лучших снимков, которые делаются с помощью смартфона, за 2017 год. Согласно этим данным, вышло, что HUAWEI выиграл у Apple в звании лучшего смартфона для фото, как сообщает «Версия.Инфо».

HUAWEI выиграл у Apple в звании лучшего смартфона для фото

 

Сотрудники Mobile Photography Awards отметили высокое качество снимков, сделанных жителем Китая Нан Дэном, сейчас проживающим в Лондоне. Его работы, сделанные при помощи Huawei Mate 9 и Huawei P10, вызвали удивлением тем, как такое вообще можно сфотографировать на смартфон. Снимки на камеру девайсов от Apple также оказались неплохими, но попали на второе место.

Стоит отметить, что эксперты всё чаще признают верховенство в определённых деталях китайских смартфонов над американским брендом. Так, ранее было известно о том, что в новом гаджете от OnePlus появится функция распознавания лица, которая, судя по описанию, будет работать лучше, чем такая же в iPhone 10 от Apple.

Ирина Летинская
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