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| | В Kingdom Hearts III появятся персонажи "Корпорации монстров"

В Kingdom Hearts III появятся персонажи "Корпорации монстров"

Сегодня, 11:39
В игру Kingdom Hearts III внедрят персонажей мультфильма «Корпорация монстров». Трейлер продемонстрирован в процессе конференции D23 Expo.

В Kingdom Hearts III появятся персонажи "Корпорации монстров"

 

Студия Square Enix занимается созданием компьютерных игр, ныне она выпустила грядущее обновление игрового проекта Kingdom Hearts III. В новинке поклонники игр сумеют встретиться с персонажами известного мультфильма «Корпорация монстров». Они вместе с главным героем появятся в мире «Истории игрушек», созданного фирмой Pixar. Представители студии пока не огласили выход своего проекта. Сообщается, что релиз пройдет в нынешнем году на таких платформах, как Xbox One и PS4.

Ранее стало известно, что Pixar вместе с ФК "Барселона" обговаривают возможность съемки мультфильма про Лео Месси. Обе стороны только ведут переговоры, все подробности будут известны позже.

Никита Готский
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