Студия Square Enix занимается созданием компьютерных игр, ныне она выпустила грядущее обновление игрового проекта Kingdom Hearts III. В новинке поклонники игр сумеют встретиться с персонажами известного мультфильма «Корпорация монстров». Они вместе с главным героем появятся в мире «Истории игрушек», созданного фирмой Pixar. Представители студии пока не огласили выход своего проекта. Сообщается, что релиз пройдет в нынешнем году на таких платформах, как Xbox One и PS4.
В Kingdom Hearts III появятся персонажи "Корпорации монстров"Сегодня, 11:39
В рамках D23 японская команда разработчиков Square Enix Osaka Team представила видео игрового геймплея Kingdom Hearts III и объявила о выходе данной игры уже в
На просторах Сети интернет был опубликован официальный трейлер нового мультфильма известной в мире студии Pixar, который получил название «В поисках Дори». Его
Западные издания сообщили о смерти сценариста Дэниела Герсона, трудившегося над над созданием блокбастеров студии Pixar. Создатель «Корпорации монстров»