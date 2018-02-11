В Kingdom Hearts III появятся персонажи "Корпорации монстров"

В игру Kingdom Hearts III внедрят персонажей мультфильма «Корпорация монстров». Трейлер продемонстрирован в процессе конференции D23 Expo.

Ранее стало известно, что Pixar вместе с ФК "Барселона" обговаривают возможность съемки мультфильма про Лео Месси. Обе стороны только ведут переговоры, все подробности будут известны позже.

Никита Готский

Студия Square Enix занимается созданием компьютерных игр, ныне она выпустила грядущее обновление игрового проекта Kingdom Hearts III. В новинке поклонники игр сумеют встретиться с персонажами известного мультфильма «Корпорация монстров». Они вместе с главным героем появятся в мире «Истории игрушек», созданного фирмой Pixar. Представители студии пока не огласили выход своего проекта. Сообщается, что релиз пройдет в нынешнем году на таких платформах, как Xbox One и PS4.