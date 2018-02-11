Фотографии нового смартфона от ASUS Zenfone 5 Lite опубликованы в Сети

Гаджет, по китайским традициям, перегружен оснасткой. Устройство снабжено четырьмя камерами. Задняя с характеристиками два (видео) и двадцать (фото) мегапикселей; передняя, соответственно – два и шестнадцать. Устройство оборудовано дактилоскопическим датчиком, светодиодной вспышкой на фронтальной и задней сторонах устройства. Из нового смартфона исчезла кнопка «Hоme», зато появился индикатор расстояния и более мощный, чем в предыдущих устройствах этой линейки, динамик.
О характеристиках процессора, объемах оперативной и общей памяти менеджеры компании решили до презентации не сообщать клиентам.