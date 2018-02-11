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| | Фотографии нового смартфона от ASUS Zenfone 5 Lite опубликованы в Сети

Фотографии нового смартфона от ASUS Zenfone 5 Lite опубликованы в Сети

Сегодня, 11:01
В воскресенье, 11 февраля, менеджеры корпорации ASUS заявили о грядущей презентации стартовой модификации смартфона ASUS Zenfone 5 Lite. В этот же день изображения нового устройства были опубликованы в Сети.

 

Фотографии нового смартфона от ASUS Zenfone 5 Lite опубликованы в Сети

 

Гаджет, по китайским традициям, перегружен оснасткой. Устройство снабжено четырьмя камерами. Задняя с характеристиками два (видео) и двадцать (фото) мегапикселей; передняя, соответственно – два и шестнадцать. Устройство оборудовано дактилоскопическим датчиком, светодиодной вспышкой на фронтальной и задней сторонах устройства. Из нового смартфона исчезла кнопка «Hоme», зато появился индикатор расстояния и более мощный, чем в предыдущих устройствах этой линейки, динамик.

О характеристиках процессора, объемах оперативной и общей памяти менеджеры компании решили до презентации не сообщать клиентам.
Сергей Денисов
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