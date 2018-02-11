В Windows 10 добавят инновационную функцию мгновенной настройки Bluetooth

В Windows 10 добавят инновационную функцию мгновенной настройки BluetoothСегодня, 14:33
Компания Microsoft расширит опцион обновления Windows 10 Creators Update, релиз которого запланирован на весну текущего года. Сообщается, что в новую версию
Обновление Windows 10 улучшит работу Bluetooth. Планируют выпуск изменений операционной системы в январе этого года. Новая вариация ОС получит расширенные
Специалисты из Microsoft работают над обновлением системы Windows 10 Mobile - Redstone 3. В приложение добавят эмулятор, поддерживающий х86 архитектуру.