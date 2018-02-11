В Windows 10 добавят инновационную функцию мгновенной настройки Bluetooth

В Windows 10 в версию 17093 добавят инновационную функцию мгновенной настройки Bluetooth. Нужно будет только расположить рядом гарнитуру – и система запросит, нужно ли подключаться, как сообщает VistaNews.

Теперь не будет нужды в диспетчере устройств настраивать добавление беспроводной гарнитуры к ПК. Такая технология стала доступна, поскольку девайсы синхронизировали на уровне программ. Функцию мгновенного подключения к Bluetooth также добавят в Windows 10 Mobile. Обновлённая версия станет доступна ближе к концу марта.

Стоит отметить, что ОС Windows 10 17093 характерна и другими интересными нововведениями. Так, например, специалисты полностью переработали игровую панель, интерфейс которой теперь более привлекательный, а также её проще настраивать. В панель Eye Control добавили новые параметры для перещёлкивания, чтобы получать быстрый доступ к общим задачам, а также легче просматривать контент в интернете.

Ирина Летинская