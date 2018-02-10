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| | IPhone 8 признали идеальным подарком для женщины ко Дню всех влюбленных

IPhone 8 признали идеальным подарком для женщины ко Дню всех влюбленных

Вчера, 21:47
Эксперты выяснили, какой смартфон станет самым оптимальным подарком для женщины ко Дню Святого Валентина. Оказалось, что самым предпочтительным для прекрасной половины человечества станет гаджет от компании Apple - IPhone 8.

IPhone 8 признали идеальным подарком для женщины ко Дню всех влюбленных

 

Для дам, которые хоть и смыслят в технологиях, но любят громоздкие экраны, ценным и привлекательным подарком станет iPhone SE. Любительницы селфи по достоинству оценят девайс от южнокорейского производителя - Samsung Galaxy A8. Они будут просто сражены в хорошем смысле слова двойной селфи-камерой. Идеальным считается устройство в золотистом цвете. Еще одним «женским» смартфоном аналитики называют аппарат Xiaomi Mi6. Помимо элегантного дизайна, устройство обладает отличным набором полезных опций.

Поклонникам аутофотосетов по душе придется смартфон Samsung Galaxy J7. У него оперативная память в три гигабайта и отличная камера на 13 Мп. Прекрасным вариантом для девушек станет бюджетный, но функциональный Xiaomi A1. Его оперативка лишена оболочки, что дает возможность для индивидуальных «подгонов». А смартфон Sony Xperia XA1 порадует владелиц адаптером к современным соцсетям.
Дарья Светозарова
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