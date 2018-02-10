IPhone 8 признали идеальным подарком для женщины ко Дню всех влюбленных

Эксперты выяснили, какой смартфон станет самым оптимальным подарком для женщины ко Дню Святого Валентина. Оказалось, что самым предпочтительным для прекрасной половины человечества станет гаджет от компании Apple - IPhone 8.

Дарья Светозарова

Для дам, которые хоть и смыслят в технологиях, но любят громоздкие экраны, ценным и привлекательным подарком станет iPhone SE. Любительницы селфи по достоинству оценят девайс от южнокорейского производителя - Samsung Galaxy A8. Они будут просто сражены в хорошем смысле слова двойной селфи-камерой. Идеальным считается устройство в золотистом цвете. Еще одним «женским» смартфоном аналитики называют аппарат Xiaomi Mi6. Помимо элегантного дизайна, устройство обладает отличным набором полезных опций.Поклонникам аутофотосетов по душе придется смартфон Samsung Galaxy J7. У него оперативная память в три гигабайта и отличная камера на 13 Мп. Прекрасным вариантом для девушек станет бюджетный, но функциональный Xiaomi A1. Его оперативка лишена оболочки, что дает возможность для индивидуальных «подгонов». А смартфон Sony Xperia XA1 порадует владелиц адаптером к современным соцсетям.