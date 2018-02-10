Samsung готовится выпустить смартфоны Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star

Недавно от экспертов всплыла информации, что в скором времени фанаты Samsung смогут узреть две новинки: Samsung Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star. 10 февраля компания официально подтвердили скорый выход смартфонов из серии J.

Компания Samsung уже привыкла разграничивать модели на четыре ряда смартфонов – А, J, S, Note. Остальные устройства выпускают для отдельных участков мира. Эксперты из США по патентам и маркировке уже добавили в базу данных две новинки. Из данных можно узнать, что аппарат будет недорогим, это должно привлечь огромную базу покупателей. В свет телефоны должны выйти в мае-июне этого года. Девайсы оснащены металлическим корпусом, в них встроили бесконтактный модуль NFC, что позволяет пользователю оплатить счета с помощью своего смартфона.Эксперты считают, что добавочное слово «Star» порадует увеличением габаритов предыдущей версии, а это означает, что разрешение экрана будет еще выше. Этим устройства смогут приблизится к Galaxy A8 этого года.Особой информации по характеристикам смартфонов никакой нет, но разработчики не могли собрать слабые аппараты, так как спрос в Европе, России, а также в других кусочках мира огромен.По статистике IDC, в прошлом году продажи компании составили 1,47 миллиардов девайсов. Разницы с 2016 годом организация не почувствовала. Также по статистике, если брать все конкурентные телефонные компании, то 21,6% продаж осуществляет Samsung, что указывает на почётное первое место по продажам во всём мире.