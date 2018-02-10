«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | Samsung готовится выпустить смартфоны Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star

Samsung готовится выпустить смартфоны Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star

Вчера, 18:17
Недавно от экспертов всплыла информации, что в скором времени фанаты Samsung смогут узреть две новинки: Samsung Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star. 10 февраля компания официально подтвердили скорый выход смартфонов из серии J.

Samsung готовится выпустить смартфоны Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star

 

Компания Samsung уже привыкла разграничивать модели на четыре ряда смартфонов – А, J, S, Note. Остальные устройства выпускают для отдельных участков мира. Эксперты из США по патентам и маркировке уже добавили в базу данных две новинки. Из данных можно узнать, что аппарат будет недорогим, это должно привлечь огромную базу покупателей. В свет телефоны должны выйти в мае-июне этого года. Девайсы оснащены металлическим корпусом, в них встроили бесконтактный модуль NFC, что позволяет пользователю оплатить счета с помощью своего смартфона.

Эксперты считают, что добавочное слово «Star» порадует увеличением габаритов предыдущей версии, а это означает, что разрешение экрана будет еще выше. Этим устройства смогут приблизится к Galaxy A8 этого года.

Особой информации по характеристикам смартфонов никакой нет, но разработчики не могли собрать слабые аппараты, так как спрос в Европе, России, а также в других кусочках мира огромен.

По статистике IDC, в прошлом году продажи компании составили 1,47 миллиардов девайсов. Разницы с 2016 годом организация не почувствовала. Также по статистике, если брать все конкурентные телефонные компании, то 21,6% продаж осуществляет Samsung, что указывает на почётное первое место по продажам во всём мире.
Новости по теме
В Samsung работают над тематическим Galaxe Note 8 Star Wars
В Samsung работают над тематическим Galaxe Note 8 Star Wars

Компания Samsung готовит тематическое издание смартфона Galaxy Note 8, которое будет оформлено в стиле галактической эпопеи «Звёздные войны». Специальный

Samsung презентовала уникальные версии Galaxy Note 8 и Galaxy S8
Samsung презентовала уникальные версии Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Компания Samsung Electronics презентовала уникальные версии флагманов Galaxy Note 8 и Galaxy S8, которые предназначены, в первую очередь, для использования в

Samsung приступила к разработке Galaxy S9
Samsung приступила к разработке Galaxy S9

Южнокорейская корпорация Samsung приступила к активной работе над разработкой Galaxy S9 и S9+. Согласно инсайдерской информации, эти смартфоны получили кодовые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости