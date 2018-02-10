Смартфон Sharp Aquos S3 оказался неказистым косплеем на iPhone X

Специалисты по новинкам в мире IT охарактеризовали японский гаджет Sharp Aquos S3 как неказистую копию знаменитого iPhone X. К такому выводу эксперты пришли после публикации японским производителем фотографий своих изделий.

Дарья Светозарова

Аналитики сошлись на том, что внешний вид «японца» полностью копирует оболочку «яблочного» флагмана. Sharp Aquos S3 получил подозрительно похожий с гаджетом от Apple вырез в верхней части передней панели. Еще одним очевидным похожим элементом является почти полное отсутствие рамок. Однако отступы вверху и внизу дисплея сильно портят впечатление от внешнего вида японского девайса. В задней части Sharp Aquos S3 имеется дубль-камера. Объективы на фотомодуле размещены вертикально, как и дактилосканер. При этом сама задняя панель выполнена из стекла.Экран у гаджета имеет шестидюймовую диагональ. Его стороны соотносятся как 18:9, а разрешение достигает 2160х1080 пикселей. Аккумулятор получил емкость в 3100 мАч. Также в наличии опция быстрой подзарядки Quick Charge 2.0. «Сердцем» устройства является чипсет Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2 Ггц. Объем оперативки составляет четыре или шесть «гектар», а встроенной – 64 или 128 гигабайт. Последнюю можно увеличить посредством слота для карт памяти формата microSD.