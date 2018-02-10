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| | Смартфон Sharp Aquos S3 оказался неказистым косплеем на iPhone X

Смартфон Sharp Aquos S3 оказался неказистым косплеем на iPhone X

Вчера, 17:49
Специалисты по новинкам в мире IT охарактеризовали японский гаджет Sharp Aquos S3 как неказистую копию знаменитого iPhone X. К такому выводу эксперты пришли после публикации японским производителем фотографий своих изделий.

Смартфон Sharp Aquos S3 оказался неказистым косплеем на iPhone X

 

Аналитики сошлись на том, что внешний вид «японца» полностью копирует оболочку «яблочного» флагмана. Sharp Aquos S3 получил подозрительно похожий с гаджетом от Apple вырез в верхней части передней панели. Еще одним очевидным похожим элементом является почти полное отсутствие рамок. Однако отступы вверху и внизу дисплея сильно портят впечатление от внешнего вида японского девайса. В задней части Sharp Aquos S3 имеется дубль-камера. Объективы на фотомодуле размещены вертикально, как и дактилосканер. При этом сама задняя панель выполнена из стекла.

Экран у гаджета имеет шестидюймовую диагональ. Его стороны соотносятся как 18:9, а разрешение достигает 2160х1080 пикселей. Аккумулятор получил емкость в 3100 мАч. Также в наличии опция быстрой подзарядки Quick Charge 2.0. «Сердцем» устройства является чипсет Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2 Ггц. Объем оперативки составляет четыре или шесть «гектар», а встроенной – 64 или 128 гигабайт. Последнюю можно увеличить посредством слота для карт памяти формата microSD.
Дарья Светозарова
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