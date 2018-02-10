GearBest продает по акции Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за $169,9

Магазин GearBest проводит акцию, в рамках которой предоставляет скидку в размере 30% от общей стоимости на смартфон Huawei Honor 6X 4G Phablet. Мероприятие продлится шесть дней, за этот период желающие могут приобрести вышеуказанный гаджет всего за 169,9 долларов США.

Домбровский Сергей

Huawei Honor 6X 4G Phablet оснащен экраном размером 5,5 дюймов. Мобильный аппарат функционирует на базе операционной системы Android 6.0. Программа позволяет решать все классические задачи легко и непринужденно. Honor 6X привлек внимание пользователей, юзеры активно заказывали этот телефон в магазине GearBest. Сотрудники торговой площадки заметили заинтересованность людей данным брендом и решили устроить акцию, так как доля рынка потребителей, которые ценят сочетание цена-качества, пока является недоступной. На данный момент по льготной стоимости можно приобрести 82 аппарата.Huawei Honor 6X 4G Phablet содержит чипсет Kirin 655, ОЗУ объемом 3ГБ, внутреннюю память емкостью 32 ГБ. На GearBest со скидкой в 30% доступна только золотистая версия аппарата, а серебристую можно купить на 17% дешевле.