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| | Жители Нижнего Новгорода и Ростова смогут сделать уникальное селфи с Путиным

Жители Нижнего Новгорода и Ростова смогут сделать уникальное селфи с Путиным

Вчера, 17:59
Многие мечтают сфотографироваться на память с президентом. Однако глава государства не так свободно распоряжается своим временем, как можно предположить. Особенно остро ощущает нехватку времени для развлечений и фотосессии нынешний президент РФ Владимир Путин.

Жители Нижнего Новгорода и Ростова смогут сделать уникальное селфи с Путиным

 

Однако современные технологии не стоят на месте и для поклонников президента разработали специальное приложение. Пока что шанс «заселфиться» с российским лидером есть только у нижегородцев и ростовчан. В ДК «Правда» в Ростове-на-Дону и в ДК «Полиграф» в Нижнем Новгороде работают специальные фотозоны. Чтобы получить оригинальный кадр, владелец смартфона должен скачать на устройство приложение «Фото с Путиным». После входа в программу, камера автоматически находит особое пространство над трехмерной меткой, где затем появляется изображение главы державы.

Подчеркивается, что фотозона работает бесплатно. В скором времени организаторы обещают расширить спектр 3D-меток. В перспективе юноши смогут «сесть» с Путиным за стол переговоров, а девушки даже получат из рук российского лидера букет цветов.
Дарья Светозарова
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