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| | Компания Raidmax представит корпус для ПК Gama с агрессивным дизайном

Компания Raidmax представит корпус для ПК Gama с агрессивным дизайном

Сегодня, 03:30
Компания Raidmax выпустит корпус для персонального компьютера Gama с агрессивным дизайном. Он будет доступен в четырех вариациях. Его предназначение – разработка настольных игровых систем.

Компания Raidmax представит корпус для ПК Gama с агрессивным дизайном

 

На разработку корпусов AC300W Lite создателей сподвигли спортивные авто. Конструкторы уверяют, что устройство предполагает установку материнских схем с параметрами ATX, Mini-ITX и Micro-ATX. В рабочий блок ПК планируется интегрировать семь карт для расширения и две платы с параметрами 3,5/2,5 дюйма. Еще в конструкцию будут интегрированы два 2,5-дюймовых устройства накопления данных.

Новая разработка получит разъемы для микрофона и два USB-порта с выходом 3.0. Габариты устройства 22,1Х50,8Х49,9 сантиметра. Пока нет данных о том, сколько будет строить устройство и когда оно поступит в продажу.
Дарья Светозарова
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