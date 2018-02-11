Компания Raidmax представит корпус для ПК Gama с агрессивным дизайном

Компания Raidmax выпустит корпус для персонального компьютера Gama с агрессивным дизайном. Он будет доступен в четырех вариациях. Его предназначение – разработка настольных игровых систем.

Дарья Светозарова

На разработку корпусов AC300W Lite создателей сподвигли спортивные авто. Конструкторы уверяют, что устройство предполагает установку материнских схем с параметрами ATX, Mini-ITX и Micro-ATX. В рабочий блок ПК планируется интегрировать семь карт для расширения и две платы с параметрами 3,5/2,5 дюйма. Еще в конструкцию будут интегрированы два 2,5-дюймовых устройства накопления данных.Новая разработка получит разъемы для микрофона и два USB-порта с выходом 3.0. Габариты устройства 22,1Х50,8Х49,9 сантиметра. Пока нет данных о том, сколько будет строить устройство и когда оно поступит в продажу.