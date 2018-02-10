Samsung патентует абсолютно безрамочный смартфон с аналогом 3D Touch

Южнокорейская компания Samsung нашла способ, с помощью которого можно избавиться от выреза в верхней части экрана. В результате гаджет получает абсолютно безрамочный смартфон, чего не удалось добиться американской корпорации Apple при производстве iPhone X.

Домбровский Сергей

Опытные разработки уже существуют в лабораториях Samsung. Южнокорейский производитель электронной продукции запатентует модернизацию в ближайшее время. Абсолютно безрамочное мобильное устройство оснащено OLED-матрицей. В аппарате применяется технология 3D Touch. Управлять телефоном можно с помощью надавливаний на экран с различной силой. Разблокированный гаджет превращается в сканер отпечатков пальцев. Он начинает функционировать при легком прикосновении.Если приложить больше усилий при надавливании, то отреагирует голосовой помощник Bixby, готовый выполнять любые команды пользователя. При нажатии кнопки «Назад» владелец аппарата получает доступ к камере, диктофону и другим операциям.