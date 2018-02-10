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| | У АНБ украли программы для взлома новейших версий Windows

У АНБ украли программы для взлома новейших версий Windows

Сегодня, 11:59
В 2017 году у АНБ украли эксплойты, подвергающие опасности ранние версии ОС Windows, но теперь появилась информация о том, что усовершенствованные модели доступных ранее программ теперь успешно взламывают Windows начиная с версии 2000.

У АНБ украли программы для взлома новейших версий Windows

 

Во время утечки информации в 2017 году в сети появился эксплойт EthernalBlue, послуживший основой для таких вирусов как NotPetya, WannaCry и Bad Rabbit, действующих на некоторые версии ОС.

Исследователь безопасности, известный под ником Zerosum0x0, изменил программный код ранее известного эксплойта, тем самым усовершенствовав его. Как утверждает сам создатель, для этого ему пришлось объединить ряд других программ, но в конечном результате получилась утилита, способная взламывать компьютеры под руководством OC Windows. Назвал свое творение автор Metasploit Framework. Сейчас воспользоваться ей могут только привилегированные специалисты, но не исключено попадание программы в сеть, что грозит неминуемыми кибер-атаками на любое физлицо или организацию.

В Microsoft заявили, что уже исправили уязвимые места и действие утилиты невозможно.
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