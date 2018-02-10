Флагман LG V30s получит в два раза больше памяти

Поклонники популярного бренда LG были приятно удивлены, узнав, что флагманский смартфон модели V30s, анонс которого запланирован на 2018 год, получит удвоенный объём встроенной памяти, по сравнению с версией гаджета, вышедшей около года назад.

Александр Вест

Девайс от LG, приблизительную стоимость которого мировые аналитики оценивают примерно в 930 долларов, должен обзавестись 256 гигабайтами встроенной памяти, что ровно в два раза превышает объём таковой у смартфона LG V30+, представленного почти год назад. Также стоит отметить, что флагман получит систему искусственного интеллекта под названием LG Lens, который должен стать конкурентом Siri и Cortana от именитых брендов.LG V30s обзаведётся функцией подробного анализа выбранных изображений, которая поможет найти в Сети выделенные объекты на фото. Сс помощью данной передовой системы пользователи смогут сканировать разнообразные штрих-коды и переводить тексты на изображениях.