Док-станция DeX Pad превратит Samsung Galaxy S9 в полноценный компьютер. Информация об этом просочилась от известного информатора, который поделился новыми разработками инженеров корпорации на своей страничке в социальных сетях.

Сергей Денисов

Samsung Galaxy S9 и 9+, как будущие флагманы этой линейки гаджетов, будут снабжены специальными составляющими, которые позволят использовать смартфон в качестве приставки к полноценному персональному компьютеру. Устройство будет снабжено двумя флэш-портами, разъемами под клавиатуру, монитор и даже накопитель.К общим дополнительным аксессуарам присовокупят мини охладитель, для того, чтобы устройство во время интенсивной работы не перегревалось. Весь комплект док-станции представят 25 февраля на отдельном мероприятии, адрес которого держится пока в секрете.