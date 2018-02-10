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| | Док-станция DeX Pad превратит Samsung Galaxy S9 в полноценный компьютер

Док-станция DeX Pad превратит Samsung Galaxy S9 в полноценный компьютер

Сегодня, 11:15
Док-станция DeX Pad превратит Samsung Galaxy S9 в полноценный компьютер. Информация об этом просочилась от известного информатора, который поделился новыми разработками инженеров корпорации на своей страничке в социальных сетях.

Док-станция DeX Pad превратит Samsung Galaxy S9 в полноценный компьютер

 

Samsung Galaxy S9 и 9+, как будущие флагманы этой линейки гаджетов, будут снабжены специальными составляющими, которые позволят использовать смартфон в качестве приставки к полноценному персональному компьютеру. Устройство будет снабжено двумя флэш-портами, разъемами под клавиатуру, монитор и даже накопитель.

К общим дополнительным аксессуарам присовокупят мини охладитель, для того, чтобы устройство во время интенсивной работы не перегревалось. Весь комплект док-станции представят 25 февраля на отдельном мероприятии, адрес которого держится пока в секрете.
Сергей Денисов
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