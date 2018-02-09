Instagram будет бороться со слежкой за пользователями

Популярное приложение Instagram теперь имеет новую функцию, которая позволит подписчикам узнавать, кто интересуется их личностью.

Татьяна Преображенская

The Next Web уведомляет, что если на смартфоне сделать скрин «истории», пользователь социальной сети сразу же получит соответствующее уведомление об этом.Автор «истории» будет осведомляться о том, что кто-то сделал скриншот его публикации. При этом, приложение Instagram присылает конкретные данные подписчика. Функция способна работать и наоборот – программа предупреждает пользователей о том, что автор публикации в курсе их действий.Разработчики приложения не сообщают цели создания данной функции. Вероятнее всего, «истории» нужно будет удалять через 24 часа, по причине их «мимолетности». Один из пользователей приложения поделился информацией, как можно обойти защиту. Если открыть публикацию и установить режим полета для телефона, а затем сделать скрин, Instagram не зафиксирует пользователя.