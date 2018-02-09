Xiaomi Mi MIX 2S обзаведется встроенным в экран сканером

В ходе Mobile World Congress-2018 будет презентован Xiaomi Mi MIX 2S от компании-производителя Xiaomi. Одной из примечательных характеристик устройства является то, что в экран гаджета будет встроен дактилоскопический сканер.

Компанией Xiaomi на предстоящем Mobile World Congress-2018 будет представлен публике Xiaomi Mi MIX 2S. Новинка будет иметь безрамочное исполнение и фронтальную камеру, размещенную в верхнем углу. Основная камера на тыльной стороне корпуса будет оснащена оптическим зумом и 12-Мп сенсорами. Кроме того, существует информация, что непосредственно в экранную область будет вмонтирован дактилоскопический сенсор.Работу смартфона обеспечит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Объем оперативной памяти будет в пределах 8 Гбайт, при этом Xiaomi Mi MIX 2S будет иметь флеш-накопитель емкостью 256 Гбайт. Корпус устройства Unibody будет исполнен из керамического материала.