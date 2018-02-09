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| | Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

Вчера, 21:35
Знаменитый инсайдер @OnLeaks опубликовал в Сети снимки гаджета Huawei P20 Lite. Пользователи сразу же отметили его внешнее сходство со смартфоном американской корпорации Apple iPhone X.

Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

 

Известное мобильное устройство «яблочной компании» воздействовало на сознание людей. Не избежали участи большинства представителей человеческого рода, и руководители китайских корпораций Huawei и Xiaomi. Продукция этих предприятий копирует некоторые элементы флагмана iPhone X. В Сети появились фотографии смартфоне Huawei P20 Lite, которому еще только предстоит поступить на рынки. На изображениях аппарата заметно, что телефон содержит безрамочный дисплей, в его верхней части расположен вырез для фронтальной камеры, динамики и прочие датчики, обеспечивающие нормальное функционирование гаджета.

Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

 

Тыльная крышка Huawei P20 Lite сделана из металла. На ней разместилась основная камера в том месте, где и у iPhone X. Новое мобильное устройство оснащено сканером отпечатков пальцев. Основным внешним отличием Huawei P20 Lite от iPhone X является местоположение кнопок управления. Китайский гаджет содержит экран размером 5,7 дюймов, разъемом USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, поддерживает систему быстрой зарядки, работает на базе ОС Android 8 .0 Oreo.
Домбровский Сергей
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