Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

Знаменитый инсайдер @OnLeaks опубликовал в Сети снимки гаджета Huawei P20 Lite. Пользователи сразу же отметили его внешнее сходство со смартфоном американской корпорации Apple iPhone X.

Известное мобильное устройство «яблочной компании» воздействовало на сознание людей. Не избежали участи большинства представителей человеческого рода, и руководители китайских корпораций Huawei и Xiaomi. Продукция этих предприятий копирует некоторые элементы флагмана iPhone X. В Сети появились фотографии смартфоне Huawei P20 Lite, которому еще только предстоит поступить на рынки. На изображениях аппарата заметно, что телефон содержит безрамочный дисплей, в его верхней части расположен вырез для фронтальной камеры, динамики и прочие датчики, обеспечивающие нормальное функционирование гаджета.

Домбровский Сергей

Тыльная крышка Huawei P20 Lite сделана из металла. На ней разместилась основная камера в том месте, где и у iPhone X. Новое мобильное устройство оснащено сканером отпечатков пальцев. Основным внешним отличием Huawei P20 Lite от iPhone X является местоположение кнопок управления. Китайский гаджет содержит экран размером 5,7 дюймов, разъемом USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, поддерживает систему быстрой зарядки, работает на базе ОС Android 8 .0 Oreo.