Смартфон Huawei P20 Lite является настоящей копией iPhone X

Известное мобильное устройство «яблочной компании» воздействовало на сознание людей. Не избежали участи большинства представителей человеческого рода, и руководители китайских корпораций Huawei и Xiaomi. Продукция этих предприятий копирует некоторые элементы флагмана iPhone X. В Сети появились фотографии смартфоне Huawei P20 Lite, которому еще только предстоит поступить на рынки. На изображениях аппарата заметно, что телефон содержит безрамочный дисплей, в его верхней части расположен вырез для фронтальной камеры, динамики и прочие датчики, обеспечивающие нормальное функционирование гаджета.
Тыльная крышка Huawei P20 Lite сделана из металла. На ней разместилась основная камера в том месте, где и у iPhone X. Новое мобильное устройство оснащено сканером отпечатков пальцев. Основным внешним отличием Huawei P20 Lite от iPhone X является местоположение кнопок управления. Китайский гаджет содержит экран размером 5,7 дюймов, разъемом USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, поддерживает систему быстрой зарядки, работает на базе ОС Android 8 .0 Oreo.