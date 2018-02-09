На Курскую АЭС-2 доставят 700-тонную «ловушку расплава»

Недавно был завершён процесс подготовки к отправке на Курскую АЭС-2 устройства, способного контролировать участок расплава активной зоны или «ловушки расплава». Адаптированное оборудование под энергоблок №1 является сейсмостойким, ударопрочным, гиподинамическиустойчивым и защищенным от затопления.

На строящуюся под Курском станцию замещения будет доставлено специализированное оборудование – ловушка расплава. 6 февраля было сообщено, что закончены приготовления к отправке данного крупногабаритного оборудования на площадку Курской АЭС-2 в энергоблок №1. Вес его превышает 700 тонн.На сегодняшний день окончена упаковка установки локализации расплава (УРЛ). УРЛ является уникальной разработкой российских атомщиков и одной из важнейших системных составляющих АЭС. Представлено оно в виде специализированной системы, которая контролирует запроектные аварии нового поколения.Среди характеристик, представленной для УРЛ, предназначенной для Курской АЭС-2, есть сейсмоустойчивость, прочность как ударная, так и гидродинамическая. Кроме того, «ловушка расплава» оснащена упрощенной технологией монтажа и предохранительной системой от затопления.