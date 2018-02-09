Apple запустили доставку HomePod пользователям

Компания Apple выпустила в продажу смарт-колонку HomePod. Пользователи из США и Соединенного Королевства сообщили о первых доставках нового гаджета.

Zustasiia Cancarini

Apple начали принимать предварительные заказы на доставку колонки у пользователей США и Соединенного Королевства еще в январе 2018 года. Продажи в официальных магазинах этих стран стартуют 9 февраля. Весной планируются продажи так же во Франции и Германии.Стоимость умной колонки составила 349 долларов.Западные СМИ уже назвали HomePod идеальным устройством из эхосистем Apple. HomePod – умный динамик с голосовым управлением, оснащенный голосовым помощником Siri. Cмарт-колонка подключается к музыкальным сервисам Apple, сообщает новости и информирует пользователей о погоде. Русский язык пока не предусмотрен в HomePod.Пользователи, которые уже получили смарт-колонку, отставили свой хвалебные комментарии, которые можно найти в Twitter и Facebook, которые можно найти по хэштегу #HomePod.