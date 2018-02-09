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| | Apple запустили доставку HomePod пользователям

Apple запустили доставку HomePod пользователям

Вчера, 20:50
Компания Apple выпустила в продажу смарт-колонку HomePod. Пользователи из США и Соединенного Королевства сообщили о первых доставках нового гаджета.

Apple запустили доставку HomePod пользователям

 

Apple начали принимать предварительные заказы на доставку колонки у пользователей США и Соединенного Королевства еще в январе 2018 года. Продажи в официальных магазинах этих стран стартуют 9 февраля. Весной планируются продажи так же во Франции и Германии.

Стоимость умной колонки составила 349 долларов.

Западные СМИ уже назвали HomePod идеальным устройством из эхосистем Apple. HomePod – умный динамик с голосовым управлением, оснащенный голосовым помощником Siri. Cмарт-колонка подключается к музыкальным сервисам Apple, сообщает новости и информирует пользователей о погоде. Русский язык пока не предусмотрен в HomePod.

Пользователи, которые уже получили смарт-колонку, отставили свой хвалебные комментарии, которые можно найти в Twitter и Facebook, которые можно найти по хэштегу #HomePod.
Zustasiia Cancarini
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