Дроны-светлячки Intel установили мировой рекорд на открытии Олимпиады

1218 дронов-светлячков от Intel, которые одновременно были подняты в небо во время процесса открытия зимних Олимпийских игр, установили мировой рекорд. В небе над Пхёнчханом беспилотники образовали светящуюся олимпийскую эмблему, состоящую их пяти колец.

В процессе открытия зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане удалось установить мировой рекорд по числу одновременно находящимся небе дронов-светлячков. 1218 штук беспилотников синхронно поднялись в небо и образовали олимпийские кольца.Дроны от Intel, носящие название «Падающие звезды» (Shooting Stars), были запрограммированы двигаться по заранее определенному маршруту. Каждый весил не более стандартного бейсбольного мяча (около 280 грамм), оснащен разноцветными световыми диодами, а также системой GPS и батарей. Беспилотники находились под управлением единой центральной компьютерной системы, благодаря которой БПЛА можно запрограммировать на выполнение любой анимации и освещения, предполагающее свыше 4 млрд цветовых комбинаций.