Дроны-светлячки Intel установили мировой рекорд на открытии Олимпиады

В процессе открытия зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане удалось установить мировой рекорд по числу одновременно находящимся небе дронов-светлячков. 1218 штук беспилотников синхронно поднялись в небо и образовали олимпийские кольца.
Дроны от Intel, носящие название «Падающие звезды» (Shooting Stars), были запрограммированы двигаться по заранее определенному маршруту. Каждый весил не более стандартного бейсбольного мяча (около 280 грамм), оснащен разноцветными световыми диодами, а также системой GPS и батарей. Беспилотники находились под управлением единой центральной компьютерной системы, благодаря которой БПЛА можно запрограммировать на выполнение любой анимации и освещения, предполагающее свыше 4 млрд цветовых комбинаций.