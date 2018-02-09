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| | В России резко упала цена на флагман Samsung Galaxy S8+

В России резко упала цена на флагман Samsung Galaxy S8+

Сегодня, 16:09
В феврале на рынке РФ внезапно снизилась стоимость флагманского устройства от Samsung. Теперь купить модель Galaxy S8+ можно на треть дешевле, всего за 40 тысяч рублей.

В России резко упала цена на флагман Samsung Galaxy S8+

 

Флагманское устройство от Samsung Galaxy S8+ имеет восьмиядерный процессор, экран с диагональю в 6,2 дюйма, 4 Гб оперативной памяти и 64 ПЗУ. На старте реализации аппарат можно было приобрести за 62 тысячи рублей, теперь же в Сети его цена в среднем упала на треть. Некоторые СМИ выяснили, что приобрести флагман можно даже менее чем за 39 тысяч рублей. Такое явление связывают со слитием в Сеть фото нового флагмана от южнокорейской компании. Galaxy S9 будет представлен через месяц.

В феврале также снизилась цена на iPhone 8 на 20 процентов, а iPhone X с 64 ГБ ПЗУ можно приобрести за 65 тысяч рублей, что значительно ниже его первоначальной стоимости. Ранее цена на другой смартфон от Samsung, Galaxy Note 8, также снизилась на треть.
Виктория Озерова
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