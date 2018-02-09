LG представила на ISO 2018 супергибкие, ультратонкие и прозрачные панели

На масштабной выставке передовых технологий ISO 2018 южнокорейская компания LG Electronics представила супергибкие, ультратонкие, прозрачные панели. Заходя в павильон LG посетители погружались в мир нестандартных OLED-экранов.

Домбровский Сергей

Огромные и маленькие дисплеи вызывали восторг у участников ISO 2018. Экраны LG извивались, подобно змеям, приобретая причудливые формы, но качество изображения при этом оставалось великолепным. Сотрудники южнокорейской компании говорят, что подобная продукция отлично подойдет для видеоинсталляций и информационных панелей. Использовать экраны можно в воздушных гаванях, на вокзалах, в офисах, дабы удивить посетителей необычным видом.Представители LG рекомендуют ставить подобные панели на витринах магазинов, чтобы привлечь покупателей. Ведь психологи рекомендуют торговцам сначала привлечь внимание людей, а сделать это можно, если показать им оригинальные вещи, при одном взгляде на которые захватывает дух от восторга. Одним из лучших экспонатов ISO 2018 стал сверхтонкий телевизор OLED Wallpaper. Дисплей устройства имеет ультратонкую рамку толщиной 0,6 миллиметров и представляет собой стену с бесшовным изображением.