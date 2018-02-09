Наушники Apple AirPods взорвались во время использования

Мужчина из Флориды Джейсон Колон рассказал о том, что во время тренировки в спортзале взорвался один из его наушников Apple AirPods.

Петр Иванов

Как сообщает Mashable, сначала спортсмен почувствовал запах пластмассы, когда занимался в спорткомплексе в гарнитуре AirPods. Когда Колон заметил, что дымит его правое ухо, то вытащил наушник, оставив его на тренажере и отлучился за помощью к администратору, а вернувшись увидел, что устройство взорвалось.Мужчина возмущенно заявляет журналистам, что боится представить что было бы с его ухом, не вытащи наушник на несколько минут раньше. Компания Apple незамедлительно связалась с пострадавшим и взяла под контроль расследование инцидента.Подобное возгорание гарнитуры Apple зарегистрировано впервые. Судя по всему, воспламенился аккумулятор наушника. Так как гарнитура не имеет влагозащиты, скорее всего в них попала вода и произвела короткое замыкание.