В Курске будут производить высокоточное оборудование для микроэлектроники

Первая очередь завода «Датчики и системы» открылась в Курске. Предприятие «Совтест АТЕ» призвано реализовать программу импортозамещения в области высокоточной техники. После выхода на полные мощности в 2021 году предприятие намерено поставлять МЭМС-датчики не только на внутренний, но и на внешний рынок. Высокоточные датчики весьма востребованы и имеют широкий спектр применения - на их базе выпускают акселерометры, гироскопы, датчики давления, микрозеркала, оптические переключатели, биомикросистемы, беспроводные системы мониторинга зданий, мостов, сооружений, ЛЭП и т.д.



Как сообщил на торжественном открытии генеральный директор ООО «Совтест АТЕ» Игорь Марков, продукция завода поставляется для нужд госкорпораций и пользуется спросом у ГК «Росатом», ГК «Алмаз-Антей», Концерна «Калашников» и других. Малое предприятие реализует инвестиционный проект по строительству завода с 2015 года. Общая сумма инвестиций – 600 млн. рублей, господдержка осуществляется путем стимулирования кредитования через банк ВТБ по программе 6,5%, региональная поддержка –в виде возмещения капитальных затрат на модернизацию производства.



