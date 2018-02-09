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| | В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором

В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором

Сегодня, 14:13
Правительство Китая утвердило постановление, утверждающее применение ядерных технологий в подаче тепла в жилые дома. Для системы теплоснабжения будет использоваться низкотемпературный ядерный реактор.

В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором

 

Воплощением новейшей системы подачи теплоснабжения в жилые дома в Китае займутся специалисты, представляющие энергетическую государственную корпорацию CGNPG, а также университет Цинхуа. По предварительным оценкам экспертов, на осуществление данного проекта потребуется не менее трёх лет работы. Коммунальное нововведение китайских специалистов позволит подавать тепло не только во множество жилых домов, но и в некоторые промышленные парки. Заявленная производительность утверждённой системы составляет 100 МВт. В данный момент ещё не были обнародованы данные относительно стоимости реализации данной задумки.

Идея подачи тепла в дома жителей Китая посредством работы ядерного реактора была одобрена правительством Поднебесной ещё в 90-х годах, а до нынешнего времени власти не могли найти реализаторов данного проекта.
Александр Вест
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