Первые смартфоны с чипами Qualcomm и поддержкой 5G появятся в 2019 году

Официальные представители Qualcomm обнародовали информацию о том, что им удалось договориться с компаниями, являющимися лидерами в производстве мобильных устройств, на поставку новейших чипов с поддержкой 5G, которые будут установлены на современные смартфоны. В число компаний, заключивших договор с Qualcomm на поставку передовых чипсетов, имеются такие именитые бренды как: Xiaomi, HTC, Vivo, Sony, LG, Nokia и ряд других. Особое любопытство у мировых технических экспертов вызвал факт отсутствия в данном списке Samsung и Apple, являющихся ведущими разработчиками самых популярных мобильных устройств в мире.
В ряде стран операторы связи уже начали тестирование новых сетей стандарта 5G в преддверии глобального перехода на новейшую модель в стандарте электронных коммуникаций.