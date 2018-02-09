LG работает над смартфоном с тремя экранами

Всемирно известный технический бренд LG из Южной Кореи официально зарегистрировал патент на создание смартфона, оборудованного тремя дисплеями сразу. Заявку, сделанную ещё в 2015 году, было решено одобрить лишь сейчас.

Александр Вест

Компания LG добилась наконец окончательной регистрации своего патента во Всемирной организации интеллектуальной собственности, заявку в которую представители южнокорейского бренда подали ещё три года назад. Согласно зарегистрированному патенту, устройство будет иметь три тонкие части, способные складываться в виде своеобразной папки, придавая устройству повышенную компактность. Также в патенте LG обозначено присутствие кнопки Home в корпусе устройства. В сложенном виде пользователь сможет оперировать сразу двумя экранами устройства, а при развернутом положении владельцу смартфона будут доступны все три дисплея.Информация о подробных технических характеристиках гаджета от LG всё ещё держится в секрете, а ведущие мировые аналитики замечают, что премьера смартфона состоится не раньше, чем через несколько лет.