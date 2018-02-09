Китайцы создали самый точный клон iPhone X - OWWO X

Технические специалисты были поражены новинкой, появившейся на китайском рынке, которая по их словам, копирует дизайн флагманского смартфона от Apple на 99 процентов. Смартфон оснастили дисплеем с разрешением Full HD+, а размер матрицы составил 5,7 дюймов. Сердцем смартфона стал процессор, произведённый компанией Mediatek, имеющий десять ядер с тактовой частотой 2,5 ГГц. Продолжительность работы данного смартфона базируется на аккумуляторе ёмкостью в 3180 мАч.
Зачастую клоны известных смартфонов оснащают не лучшими камерами, однако, на борту OWWO X установлен сенсор на 16 мегапикселей, что позволит его владельцам получать действительно качественные изображения с основной камеры.