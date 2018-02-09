Китайцы создали самый точный клон iPhone X - OWWO X

В Китае начались продажи наиболее точного клона довольно популярного флагманского устройства «яблочной» корпорации Apple iPhone X. Китайская новинка практически во всём копирует дизайн флагмана, однако технические характеристики устройств весьма отличаются.

Александр Вест

Технические специалисты были поражены новинкой, появившейся на китайском рынке, которая по их словам, копирует дизайн флагманского смартфона от Apple на 99 процентов. Смартфон оснастили дисплеем с разрешением Full HD+, а размер матрицы составил 5,7 дюймов. Сердцем смартфона стал процессор, произведённый компанией Mediatek, имеющий десять ядер с тактовой частотой 2,5 ГГц. Продолжительность работы данного смартфона базируется на аккумуляторе ёмкостью в 3180 мАч.Зачастую клоны известных смартфонов оснащают не лучшими камерами, однако, на борту OWWO X установлен сенсор на 16 мегапикселей, что позволит его владельцам получать действительно качественные изображения с основной камеры.