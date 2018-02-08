Более 50% россиян раскрывают пароли к цифровым устройствам своим близким

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» количество россиян, которые раскрывают близким людям пароли от собственных цифровых устройств достигает 54% среди опрошенных. Однако 79% людей, состоящих в отношениях, отстаивают правило на личное пространство в этом плане, а 39% респондентов ссорились с партнерами из-за просмотра личной информации без разрешения.

Исследование от «Лаборатории Касперского» показало, что пользователи цифровых устройств сами ставят конфиденциальность личных данных в опасное положение. 71% россиян ответили, что какие-либо секреты для них менее важны по сравнению с отношениями, из-за чего 54% сообщают пароли доступа к цифровым устройствам своим партнерам.Тем не менее, процент опрошенных, считающих, что в отношениях у каждого из участников должно быть личное пространство, остается большим – 79%. Также 39% сообщили о том, что в их парах случались ссоры из-за просматривания личных данных без разрешения на это. Кроме того, 29% респондентов шпионят за своими вторыми половинками в Сети.