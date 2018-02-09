Впереди планеты всей: Китайские учёные не устают удивлять научный мир

Беспилотный аппарат Ehang 184.

Китайские производители дронов смогли в очередной раз удивить своим уникальным изобретением. Публике был представлен одноместный такси-вертолёт, который в состоянии поднять вес до 100 кг. Полностью электрический и автоматизированный квадракоптер может летать на расстояния до 16 км, что примерно по времени составляет 23 минуты, а развиваемая им скорость может достигать до 100 км/ч.





Пассажиру нового транспорта достаточно на своём смартфоне ввести данные маршрута и конечный пункт, далее умная программа сделает всё сама. Клиенту остаётся только расслабиться и получать массу удовольствия от полёта. Корпус дрона-такси и все несущие элементы выполнены из сплавов алюминия, а место пассажира из многокомпонентных материалов и углеродного волокна. Аппарат укомплектован кондиционером, грузовым отсеком, камерой и системой "4G Network". В случае возникновения непредвиденных экстренных ситуаций, предусмотрено подключение специально обученного сотрудника удаленного командного центра, который будет управлять аппаратом.





Практически четырёхметровый Ehang 184 может стать тем незаменимым видом транспорта в персональных перевозках. Простой, быстрый, доступный, безопасный такси-вертолёт способен совершить переворот в транспортной индустрии. А пока, после успешных испытательных полётов в Китае, этот новый вид беспилотника проходит стандартную процедуру урегулирования нормативно-правовых вопросов и подтверждения безопасности. Заметим, что коммерческая версия дрона будет выпущена уже к концу этого года, хотя стоимость на него пока не оглашали.

Китайские учёные не перестают совершенствовать свои технологии. Новые китайские "умные очки" помогают полицейским ловить преступников. Система распознавания лиц встроенная в эту вещь с огромной долей вероятности распознают лица преступников, которые внесены в спецбазу розыска. Эта программа помогла правоохранительным органам за короткий срок обнаружить более 30 правонарушителей.



