В новом iPhone появится встроенный сканер отпечатка пальца

В Сети появились слухи о том, что в этом году компания Apple собирается выпустить три новых смартфона с дизайном экрана, как у iPhone X, в некоторых появится встроенный сканер отпечатка пальца.

Как сообщается в СМИ, новые смартфоны будут иметь меньший вырез вверху экрана, что так сильно раздражал пользователей iPhone X, поэтому пользоваться телефоном станет удобнее. Прогнозируют, что новые модели будут выглядеть более привлекательно и дорого.

Zustasiia Cancarini

Несколько моделей получат встроенный отпечаток пальцев, который станет дополнение функции распознавания лица Face ID. Корректно ли будет работать сканер при наличии защитного стекла на экране, пока неизвестно.Apple пока не предоставляет официальную информацию по этому поводу. Анонс новых смартфонов планируется на сентябрь 2018 года.