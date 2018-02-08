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| | В новом iPhone появится встроенный сканер отпечатка пальца

В новом iPhone появится встроенный сканер отпечатка пальца

Вчера, 19:37
В Сети появились слухи о том, что в этом году компания Apple собирается выпустить три новых смартфона с дизайном экрана, как у iPhone X, в некоторых появится встроенный сканер отпечатка пальца.

В новом iPhone появится встроенный сканер отпечатка пальца

 

Как сообщается в СМИ, новые смартфоны будут иметь меньший вырез вверху экрана, что так сильно раздражал пользователей iPhone X, поэтому пользоваться телефоном станет удобнее. Прогнозируют, что новые модели будут выглядеть более привлекательно и дорого.

В новом iPhone появится встроенный сканер отпечатка пальца

 

Несколько моделей получат встроенный отпечаток пальцев, который станет дополнение функции распознавания лица Face ID. Корректно ли будет работать сканер при наличии защитного стекла на экране, пока неизвестно.

Apple пока не предоставляет официальную информацию по этому поводу. Анонс новых смартфонов планируется на сентябрь 2018 года.
Zustasiia Cancarini
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