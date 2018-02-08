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| | Nokia зарегистрировала в России два смартфона

Nokia зарегистрировала в России два смартфона

Сегодня, 15:23
Финская компания HMD Global, владеющая правами на всемирно известный бренд Nokia, зарегистрировала в Российской Федерации новые смартфоны, скрытые под кодовыми обозначениями ТА-1046, а также ТА-1043.

Nokia зарегистрировала в России два смартфона

 

В данный момент технические специалисты стараются завладеть точной информацией о характеристиках и габаритах смартфонов, зарегистрированных в России, однако, официальной информации об этом от представителей Nokia не поступало. Однако, в Сеть утекла информация о том, что ни один из зарегистрированных смартфонов не является флагманским гаджетом от Nokia восьмой модели, который получил кодовое название Sirocco. Напомним, Nokia 8 при регистрации обзавёлся кодовым наименованием ТА-1005.

Напомним, на грядущей презентации MWC в Барселоне вскоре будет показан премиальный смартфон Nokia 7 Plus, который первым в линейке устройств получил полноэкранный дисплей с очень тонкими рамками.
Александр Вест
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