Nokia зарегистрировала в России два смартфона

Финская компания HMD Global, владеющая правами на всемирно известный бренд Nokia, зарегистрировала в Российской Федерации новые смартфоны, скрытые под кодовыми обозначениями ТА-1046, а также ТА-1043.

Александр Вест

В данный момент технические специалисты стараются завладеть точной информацией о характеристиках и габаритах смартфонов, зарегистрированных в России, однако, официальной информации об этом от представителей Nokia не поступало. Однако, в Сеть утекла информация о том, что ни один из зарегистрированных смартфонов не является флагманским гаджетом от Nokia восьмой модели, который получил кодовое название Sirocco. Напомним, Nokia 8 при регистрации обзавёлся кодовым наименованием ТА-1005.Напомним, на грядущей презентации MWC в Барселоне вскоре будет показан премиальный смартфон Nokia 7 Plus, который первым в линейке устройств получил полноэкранный дисплей с очень тонкими рамками.